ЗМІ: Диверсії на залізниці у Франції могли влаштувати ультраліві через критику Олімпіади

Анонімне угруповання радикальних лівих активістів нібито взяло на себе відповідальність за масштабну диверсію на залізниці у Франції в день відкриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі, що зараз вивчають французькі правоохоронці.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на свої джерела повідомила газета Le Parisien.

Видання стверджує, що кілька міжнародних та французьких ЗМІ отримали "дивного листа" на електронну пошту, автори якого називають себе "невідомою делегацією" і беруть відповідальність за диверсії.

Автори листа, надісланого з домена sabotagetgvjo@riseup.net, взяли на себе відповідальність за підпали на французькій залізниці та натякнули, що їхнім мотивом було зірвати Олімпійські ігри.

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"Ви називаєте це фестивалем? Ми бачимо в цьому свято націоналізму, гігантську постановку підкорення населення державами", – йдеться в листі.

Наразі французькі слідчі з'ясовують, чи є цей лист справжнім або ж підробкою, але, за даними Le Parisien, до нього ставляться серйозно. Доменне ім'я листа раніше фігурувало у Франції в розслідуваннях проти насильницьких лівих протестних рухів.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

Голова французького уряду Габріель Атталь заявив, що йдеться про цілеспрямовану диверсію. А очільник Міністерства внутрішніх справ Жеральд Дарманен не виключив, що до інциденту причетні іноземні держави.