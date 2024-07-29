Главі МВС Франції надіслали лист із ймовірними слідами чуми

Французька поліція проводить розслідування через підозрілий лист на ім'я міністра внутрішніх справ із порошком, що при дослідженні дав попередній позитивний результат на чуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Лист на ім'я Жеральда Дарманена, міністра внутрішніх справ, виявили у поштовому сортувальному центрі поблизу Діжона.

Поліцію викликали, оскільки немаркований конверт викликав підозри у робітників. Усередині виявили чорний порошок і лист, що містив расистські образи.

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Попередні тести, проведені поліцейським підрозділом, який займається хімічними, біологічними, ядерними, радіологічними та вибуховими речовинами, виявили незначну позитивну реакцію на чуму.

Наразі проводять глибші аналізи, щоб підтвердити або спростувати початкові результати. Допускають, що перші результати можуть бути хибними. Висновки очікують до кінця понеділка.

Чума – хвороба, яка забрала мільйони життів у Європі в Середньовіччі. Сьогодні передача інфекції людині найчастіше відбувається через укуси гризунів чи бліх або через контакт з інфікованою твариною.

За відсутності раннього та належного лікування легенева чума систематично призводить до смерті протягом 3 днів. На цей момент автор підозрілого листа не встановлений.

Нагадаємо, у ці дні в Парижі відбуваються літні Олімпійські ігри. Їхній початок відзначився надзвичайною подією. Вранці 26 липня, у перший день Олімпіади, стався масштабний збій на залізниці.

Оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

Голова французького уряду Габріель Атталь заявив, що йдеться про цілеспрямовану диверсію. А очільник Міністерства внутрішніх справ Жеральд Дарманен не виключив, що до інциденту причетні іноземні держави.