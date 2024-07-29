Орбан визначився, кого висуває у нову Єврокомісію від Угорщини 

Глава угорського уряду Віктор Орбан повідомив, що номінує у новий склад Єврокомісії Олівера Варгеї, який останні 5 років був єврокомісаром з питань розширення та сусідства.

Про це Орбан написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського уряду повідомив, що після нещодавніх консультацій з президенкою комісії Урсулою фон дер Ляєн він знову висуває кандидатуру Олівера Варгеї на посаду до Єврокомісії.

"Протягом останніх п'яти років комісар Варгеї довів, що ЄС може бути позитивною силою у своїх країнах-сусідах та за їх межами. Він чудово впорається з роботою в майбутній Єврокомісії", – зазначив Віктор Орбан.

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Дипломати ЄС повідомляли, що Будапешт все ще сподівається отримати у новій комісії портфель з питань розширення, хоча рідко коли країна зберігає одну й ту саму людину на одній і тій самій посаді.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 25 липня, надіслала листа країнам Європейського Союзу з проханням висунути кандидатів на посади комісарів.

Раніше голова Єврокомісії просила кожну країну номінувати двох кандидатів – чоловіка та жінку, аби склад виконавчого органу ЄС був гендерно збалансованим. Винятком є ситуації, коли країни залишають чинних комісарів на посаді.