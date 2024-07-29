Орбан определился, кого выдвигает в новую Еврокомиссию от Венгрии

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что номинирует в новый состав Еврокомиссии Оливера Варгеи, который последние 5 лет был еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства.

Об этом Орбан написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского правительства сообщил, что после недавних консультаций с президентом комиссии Урсулой фон дер Ляйен он снова выдвигает кандидатуру Варгеи на должность в Еврокомиссию.

"В течение последних пяти лет комиссар Варгеи доказал, что ЕС может быть положительной силой в своих странах-соседях и за их пределами. Он прекрасно справится с работой в будущей Еврокомиссии", – отметил Орбан.

Реклама:

Дипломаты ЕС сообщали, что Будапешт все еще надеется получить в новой комиссии портфель по вопросам расширения, хотя редко когда страна сохраняет одного и того же человека на одной и той же должности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 25 июля, направила письмо странам Европейского Союза с просьбой выдвинуть кандидатов на должности комиссаров.

Ранее глава Еврокомиссии просила каждую страну номинировать двух кандидатов – мужчину и женщину, чтобы состав исполнительного органа ЕС был гендерно сбалансированным. Исключением являются ситуации, когда страны оставляют действующих комиссаров в должности.