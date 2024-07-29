Через бурю у Литві понад 150 тисяч домогосподарств залишились без світла

Понад 150 тисяч домашніх господарств залишилися без електрики через стихію у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Рятувальники повідомляють, що через бурю вони отримали близько 400 повідомлень про повалені на дороги дерева та інші наслідки негоди. Найбільш постраждалі райони – Алітус і Клайпеда.

Дерева падали не тільки на дороги, а й на автомобілі та будівлі. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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фото: lrt

Оператор розподілу електроенергії повідомив, що через стихію понад 150 тисяч споживачів залишилися без електрики.

"Учора прийшов досить активний і незвичний для цієї пори року циклон, який тільки почав розвиватися над нашою країною і посилювався. Уже вчора вдень західна частина Литви була охоплена сильними дощами і почав також посилюватися вітер.

До вечора на більшій частині країни ми зафіксували сильні пориви, понад 20 м/с", – розповів в ефірі радіо LRT синоптик Литовської гідрометеорологічної служби Паулюс Старкус.

Вночі також ішли сильні дощі, в деяких місцях було зафіксовано катастрофічні показники, коли менш ніж за 12 годин випадає понад 80 міліметрів опадів.

У понеділок буря продовжиться принаймні у більшій частині країни.

Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, там також знеструмлені десятки тисяч споживачів.

У Польщі через грози з буревієм загинули двоє людей, знеструмлені тисячі домівок.