Через бурю у Литві понад 150 тисяч домогосподарств залишились без світла
Новини — Понеділок, 29 липня 2024, 11:01 —
Понад 150 тисяч домашніх господарств залишилися без електрики через стихію у Литві.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Рятувальники повідомляють, що через бурю вони отримали близько 400 повідомлень про повалені на дороги дерева та інші наслідки негоди. Найбільш постраждалі райони – Алітус і Клайпеда.
Дерева падали не тільки на дороги, а й на автомобілі та будівлі. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Оператор розподілу електроенергії повідомив, що через стихію понад 150 тисяч споживачів залишилися без електрики.
"Учора прийшов досить активний і незвичний для цієї пори року циклон, який тільки почав розвиватися над нашою країною і посилювався. Уже вчора вдень західна частина Литви була охоплена сильними дощами і почав також посилюватися вітер.
До вечора на більшій частині країни ми зафіксували сильні пориви, понад 20 м/с", – розповів в ефірі радіо LRT синоптик Литовської гідрометеорологічної служби Паулюс Старкус.
Вночі також ішли сильні дощі, в деяких місцях було зафіксовано катастрофічні показники, коли менш ніж за 12 годин випадає понад 80 міліметрів опадів.
У понеділок буря продовжиться принаймні у більшій частині країни.
Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, там також знеструмлені десятки тисяч споживачів.
У Польщі через грози з буревієм загинули двоє людей, знеструмлені тисячі домівок.