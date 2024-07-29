Из-за бури в Литве более 150 тысяч домохозяйств остались без света из-за бури в Литве
Новости — Понедельник, 29 июля 2024, 11:01 —
Более 150 тысяч домашних хозяйств остались без электричества из-за стихии в Литве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Спасатели сообщают, что из-за бури они получили около 400 сообщений о поваленных на дороги деревьях и других последствиях непогоды. Наиболее пострадавшие районы – Алитус и Клайпеда.
Деревья падали не только на дороги, но и на автомобили и здания. Сообщений о пострадавших не поступало.
Оператор распределения электроэнергии сообщил, что из-за стихии более 150 тысяч потребителей остались без электричества.
"Вчера пришел достаточно активный и необычный для этого времени года циклон, который только начал развиваться над нашей страной и усиливался. Уже вчера днем западная часть Литвы была охвачена сильными дождями и начал также усиливаться ветер.
К вечеру на большей части страны мы зафиксировали сильные порывы, более 20 м/с", – рассказал в эфире радио LRT синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус.
Ночью также шли сильные дожди, в некоторых местах были зафиксированы катастрофические показатели, когда менее чем за 12 часов выпадает более 80 миллиметров осадков.
В понедельник буря продолжится, по крайней мере, в большей части страны.
Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, там также обесточены десятки тысяч потребителей.
В Польше из-за грозы с ураганом погибли два человека, обесточены тысячи домов.