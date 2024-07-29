Из-за бури в Литве более 150 тысяч домохозяйств остались без света из-за бури в Литве

Более 150 тысяч домашних хозяйств остались без электричества из-за стихии в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Спасатели сообщают, что из-за бури они получили около 400 сообщений о поваленных на дороги деревьях и других последствиях непогоды. Наиболее пострадавшие районы – Алитус и Клайпеда.

Деревья падали не только на дороги, но и на автомобили и здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

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фото: lrt

Оператор распределения электроэнергии сообщил, что из-за стихии более 150 тысяч потребителей остались без электричества.

"Вчера пришел достаточно активный и необычный для этого времени года циклон, который только начал развиваться над нашей страной и усиливался. Уже вчера днем западная часть Литвы была охвачена сильными дождями и начал также усиливаться ветер.

К вечеру на большей части страны мы зафиксировали сильные порывы, более 20 м/с", – рассказал в эфире радио LRT синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус.

Ночью также шли сильные дожди, в некоторых местах были зафиксированы катастрофические показатели, когда менее чем за 12 часов выпадает более 80 миллиметров осадков.

В понедельник буря продолжится, по крайней мере, в большей части страны.

Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, там также обесточены десятки тысяч потребителей.

В Польше из-за грозы с ураганом погибли два человека, обесточены тысячи домов.