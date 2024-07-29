У Литві внаслідок негоди загинула людина

У Литві у понеділок повідомили про перший смертельний випадок внаслідок негоди зі шквальним вітром.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Смертельний інцидент стався 29 липня у містечку Грігішкес неподалік від Вільнюса – людина загинула внаслідок падіння поваленого вітром дерева. Це сталося близько 9 години ранку.

Попередній смертельний випадок через негоду у Литві був у серпні 2023 року, також внаслідок падіння дерев.

Реклама:

Загалом на цей час пожежно-рятувальна служба отримала понад 400 сповіщень про необхідність втручання через заблоковані дороги, падіння дерев на автомобілі й будинки тощо.

Понад 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

У службі закликали громадян не паркувати автомобілі під старими деревами і не торкатися обірваних ліній електропередач.

Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, там також знеструмлені десятки тисяч споживачів. У Польщі через негоду загинули двоє людей.



