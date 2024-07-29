В Литве в результате непогоды погиб человек

В Литве в понедельник сообщили о смертельном случае в результате непогоды со шквальным ветром.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Смертельный инцидент произошел 29 июля в городке Григишкес неподалеку от Вильнюса – человек погиб в результате падения поваленного ветром дерева. Это произошло около 9 часов утра.

Предыдущий смертельный случай из-за непогоды в Литве был в августе 2023 года, также в результате падения деревьев.

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Всего в настоящее время пожарно-спасательная служба получила более 400 извещений о необходимости вмешательства из-за заблокированных дорог, падения деревьев на автомобили и дома.

Более 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

В службе призвали граждан не парковать автомобили под старыми деревьями и не касаться оборванных линий электропередач.

Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, там также обесточены десятки тысяч потребителей. В Польше из-за стихии погибли два человека.