На протесті у Кишиневі затримали лідера проросійської партії

У Кишиневі на протесті біля будівлі суду Буюкан у Кишиневі затримали формального лідера проросійської партії "Шанс" Алексєя Лунгу.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

3 липня у Кишиневі група людей прийшла на протест до будівлі суду Буюкан, де мало відбутися чергове засідання у справі проросійської глави Гагаузії Євгенії Гуцул.

ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що на мітингу затримали Алексєя Лунгу – лідера партії "Шанс", пов'язаної з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

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Глава інспекторату поліції Буюкан Олег Бирліба повідомив, що причина затримання – непокора вимогам правоохоронців.

Відповідно до закону, поліцейські повинні забезпечити проведення мирних зборів на відстані не менше ніж 25 метрів від будівлі суду. В іншому випадку, дії учасників мітингу розцінюють як втручання в роботу установи.

"Поліція проінформувала присутніх і попросила їх дотримуватися вимог. Один з учасників виявив неповагу: не підкорився і поводився агресивно щодо співробітників правоохоронних органів", – ідеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції.

Лунгу доставили в інспекторат поліції для складання протоколу.

Партія "Шанс" – це політичний проєкт, пов'язаний із Іланом Шором, колишнім депутатом парламенту, засудженим до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Торік у листопаді партію за два дні до голосування зняли з виборів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.

У квітні Шор зібрав у Москві перший з’їзд проросійської опозиції Молдови. Під час нього перейменована партія Шора "Шанс" та інші створили блок "Перемога".