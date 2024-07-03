На протесте в Кишиневе задержали лидера пророссийской партии

В Кишиневе на протесте у здания суда Буюкан в Кишиневе задержали формального лидера пророссийской партии "Шанс" Алексея Лунгу.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

3 июля в Кишиневе группа людей пришла на протест к зданию суда Буюкан, где должно было состояться очередное заседание по делу пророссийской главы Гагаузии Евгении Гуцул.

СМИ и Telegram-каналы сообщили, что на митинге задержали Алексея Лунгу – лидера партии "Шанс", связанной с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

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Глава инспектората полиции Буюкан Олег Бирлиба сообщил, что причина задержания – неповиновение требованиям правоохранителей.

Согласно закону, полицейские должны обеспечить проведение мирных собраний на расстоянии не менее чем 25 метров от здания суда. В противном случае, действия участников митинга расценивают как вмешательство в работу учреждения.

"Полиция проинформировала присутствующих и попросила их соблюдать требования. Один из участников проявил неуважение: не подчинился и вел себя агрессивно в отношении сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении Генерального инспектората полиции.

Лунгу доставили в инспекторат полиции для составления протокола.

Партия "Шанс" – это политический проект, связанный с Иланом Шором, бывшим депутатом парламента, приговоренным к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

В ноябре прошлого года партию за два дня до голосования сняли с выборов на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.

В апреле Шор собрал в Москве первый съезд пророссийской оппозиции Молдовы. Во время него переименованная партия Шора "Шанс" и другие создали блок "Победа".