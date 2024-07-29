Організатори Олімпіади вдруге скасували тренування з триатлону в Сені через брудну воду

Організатори Олімпіади у Парижі скасували другий день тренувань з триатлону на річці Сена, запланований на понеділок, оскільки головну водну артерію французької столиці забруднили зливи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Водночас організатори "впевнені", що змагання за медалі цього тижня все ж відбудуться.

У заяві пояснили, що рішення скасувати тренування з плавання в понеділок ухвалили, оскільки "рівень якості води... не дає достатніх гарантій".

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Триатлон – перша олімпійська подія, яка має відбутися у водах Сени перед марафонським плаванням на другому тижні ігор.

Тренування з плавання, заплановане на неділю, також скасували через рівень забруднення.

Старт чоловічого індивідуального триатлону запланований на вівторок о 8:00 ранку за місцевим часом, а жіночий індивідуальний заплив відбудеться в середу.

Якість води в Сені залежить від кількості дощів, що випадають у Парижі та його околицях.

Сильні зливи, подібні до тієї, що пройшла в п'ятницю під час урочистої церемонії відкриття ігор, переповнюють міську каналізаційну систему, що призводить до скидання неочищених стічних вод у водну артерію.

Організатори однак "впевнені", що якість води достатньо покращиться до початку змагань у вівторок, беручи до уваги прогноз погоди на наступні 48 годин.

Після злив, що пройшли в п'ятницю та в суботу, зранку в неділю до французької столиці повернулося сонце.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

Організатори Олімпійських ігор у Парижі мають можливість відкласти змагання з плавання просто неба на кілька днів у разі дощу.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро в очищення Сени.

17 липня мер Парижа Анн Ідальго разом з головним організатором Олімпіади-2024 Тоні Естанґе перепливла Сену, щоб продемонструвати готовність Парижа до Олімпіади.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера пірнула в річку Сена за 13 днів до початку Олімпійських ігор в Парижі, аби довести, що якість води придатна для купання.