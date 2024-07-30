На Олимпиаде перенесли соревнования по мужскому триатлону из-за загрязнения Сены

Мужской триатлон на Олимпийских играх в Париже не состоится, как было запланировано, во вторник, поскольку уровень загрязнения в Сене остается слишком высоким.

Об этом говорится в заявлении Всемирного триатлона, пишет "Европейская правда".

Соревнования перенесены на среду в 10:45 утра по местному времени, сразу после женских соревнований, запланированных на 8 утра.

Это решение является ударом для организаторов, которые ранее выражали уверенность, что качество воды улучшится до начала соревнований после того, как в прошлую пятницу и субботу прошли сильные дожди, которые загрязнили Сену.

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"Несмотря на улучшение качества воды в течение последних часов, показатели на некоторых участках дистанции все еще превышают допустимые пределы", – отмечают организаторы.

Всемирный триатлон встретится с тренерами в 8 утра во вторник, чтобы предоставить им всю информацию и обновленное расписание соревнований.

Если уровень бактерий останется слишком высоким до утра среды, мужские и женские гонки, вероятно, будут перенесены на пятницу – резервный день для проведения соревнований.

Власти Парижа пообещали сделать Сену пригодной для плавания и потратили 1,4 миллиарда евро на канализационную инфраструктуру, чтобы минимизировать попадание сточных вод в реку.

Из-за чрезвычайно влажной весны и начала лета Сена постоянно не выдерживала тестов на качество воды вплоть до начала июля.

Уровень бактерий кишечной палочки – индикатора фекалий – иногда в 10 раз превышал разрешенные нормы.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго вместе с главным организатором Олимпиады-2024 Тони Эстанге переплыла Сену, чтобы продемонстрировать готовность Парижа к Олимпиаде.

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