У Фінляндії розслідують умисне руйнування вежі мобільного зв'язку

Фінські правоохоронці розслідують падіння вежі мобільного зв’язку у південній частині країни, що виглядає як наслідок зловмисних дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Інцидент з вежею оператора мобільного зв’язку стався у ніч з суботи на неділю у муніципалітеті Янаккала, що розташований приблизно за 70 км на північ від Гельсінкі.

У поліції майже одразу відкинули версію про те, що вежа впала випадково, оскільки один з фіксуючих тросів був обрізаний.

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У вівторок оголосили, що пошкодження вежі вважають умисним вчинком і інцидент розслідують як завдання матеріальної шкоди з обтяжуючими обставинами та втручання у функціонування зв’язку з обтяжуючими обставинами.

Подібних інцидентів в країні ще не було.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 місяців до 4 років, а у разі доведення терористичної мети їхніх дій – до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Франції в період Олімпійських ігор зафіксували вже дві серії диверсійних інцидентів.

У ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

Згодом стало відомо про серію пошкоджень обладнання операторів зв'язку, втім, без масштабних наслідків.

У Німеччині вранці понеділок невідомі зловмисники здійснили два підпали кабелів на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом.