В Финляндии расследуют умышленное разрушение вышки мобильной связи

Финские правоохранители расследуют падение вышки мобильной связи в южной части страны, что выглядит как результат злонамеренных действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Инцидент с вышкой оператора мобильной связи произошел в ночь с субботы на воскресенье в муниципалитете Янаккала, который расположен примерно в 70 км к северу от Хельсинки.

В полиции почти сразу отбросили версию о том, что вышка упала случайно, поскольку один из фиксирующих тросов был обрезан.

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Во вторник объявили, что повреждение вышки считают умышленным поступком и инцидент расследуют как нанесение материального ущерба с отягчающими обстоятельствами и вмешательство в функционирование связи с отягчающими обстоятельствами.

Подобных инцидентов в стране еще не было.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 4 месяцев до 4 лет, а в случае доказательства террористической цели их действий – до 6 лет лишения свободы.

Напомним, во Франции в период Олимпийских игр зафиксировали уже две серии диверсионных инцидентов.

В ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

Впоследствии стало известно о серии повреждений оборудования операторов связи, впрочем, без масштабных последствий.

В Германии утром понедельника неизвестные злоумышленники совершили два поджога кабелей на железнодорожной линии между Бременом и Гамбургом.