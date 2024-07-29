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У Франції офіційно підтвердили пошкодження обладнання операторів зв'язку

Новини — Понеділок, 29 липня 2024, 14:52 — Марія Ємець

У Франції офіційно підтвердили факти пошкодження обладнання операторів зв’язку, про що ЗМІ спершу повідомили з посиланням на свої джерела. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Міністерка з цифрових питань Марина Феррарі підтвердила випадки вандалізму щодо обладнання операторів зв’язку у ніч на 29 липня у низці департаментів. 

Вона зазначила, що ці дії зловмисників спричинили "локальні" наслідки для клієнтів, що користуються оптоволоконним інтернетом, мобільним зв’язком та стаціонарними телефонами. 

За її словами, урядові структури будуть співпрацювати з постраждалими операторами до повного усунення проблеми. 

"Найсуворішим чином засуджую ці підлі та безвідповідальні вчинки", – заявила Марина Феррарі.

У пресслужбі оператора телекомунікацій SFR повідомили, що невідомі зловмисники обрізали кабелі зв’язку у п’яти місцях рано вранці у понеділок. Наслідки для клієнтів не дуже відчутні, оскільки наявна інфраструктура дозволяє компенсувати ці втрачені маршрути.

У поліції заявили, що поки рано говорити про наявність або відсутність якогось взаємозв’язку між цими інцидентами та серйозними диверсіями на залізниці у ніч на 26 липня, перед відкриттям Олімпійських ігор. 

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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