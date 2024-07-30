Макрон офіційно висунув свого кандидата у нову Єврокомісію

Президент Франції Емманюель Макрон офіційно висунув кандидатуру Тьєррі Бретона на другий термін на посаду єврокомісара.

Про це йдеться у листі Макрона до Урсули фон дер Ляєн від 25 липня, повідомляє "Європейська правда".

Бретон наразі обіймає посаду комісара з питань внутрішнього ринку. Він зацікавлений в портфелі, пов’язаному з економічною тематикою. Завдяки його досвіду роботи в оборонній промисловості на нинішній посаді він також може отримати нову роль комісара з питань оборони.

"Тьєррі Бретон, завдяки власним якостям і досвіду, особливо під час свого попереднього терміну перебування на посаді, продемонстрував загальну компетентність і європейську прихильність, які дозволять йому продовжувати самостійно виконувати важливі обов'язки, які ви, можливо, захочете покласти на нього в рамках колегії", – написав Макрон.

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До документа додається резюме Бретона, в якому згадується його досвід роботи на посаді голови France Télécom, колишнього телекомунікаційного оператора країни, який згодом став Orange, і в компанії Atos, яка є лідером у сфері інформаційних технологій.

Фон дер Ляєн звернулася до членів ЄС з проханням номінувати двох кандидатів, чоловіка і жінку, у нову комісію – якщо тільки вони не висувають свого нинішнього комісара, як це зробив Макрон.

Президент Франції також проігнорував критику з боку опозиції в країні, яка стверджувала, що обрати наступного єврокомісара від країни повинен новий уряд.

Глава угорського уряду Віктор Орбан напередодні повідомив, що номінує у новий склад Єврокомісії Олівера Варгеї, який останні 5 років був єврокомісаром з питань розширення та сусідства.