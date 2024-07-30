Макрон официально выдвинул своего кандидата в новую Еврокомиссию

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально выдвинул кандидатуру Тьерри Бретона на второй срок на должность еврокомиссара.

Об этом говорится в письме Макрона к Урсуле фон дер Ляйен от 25 июля, сообщает "Европейская правда".

Бретон сейчас занимает должность комиссара по вопросам внутреннего рынка. Он заинтересован в портфеле, связанном с экономической тематикой. Благодаря его опыту работы в оборонной промышленности на нынешней должности он также может получить новую роль комиссара по вопросам обороны.

"Тьерри Бретон, благодаря собственным качествам и опыту, особенно во время своего предыдущего срока пребывания в должности, продемонстрировал общую компетентность и европейскую приверженность, которые позволят ему продолжать самостоятельно выполнять важные обязанности, которые вы, возможно, захотите возложить на него в рамках коллегии", – написал Макрон.

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К документу прилагается резюме Бретона, в котором упоминается его опыт работы на посту главы France Télécom, бывшего телекоммуникационного оператора страны, который впоследствии стал Orange, и в компании Atos, которая является лидером в сфере информационных технологий.

Фон дер Ляйен обратилась к членам ЕС с просьбой номинировать двух кандидатов, мужчину и женщину, в новую комиссию – если только они не выдвигают своего нынешнего комиссара, как это сделал Макрон.

Президент Франции также проигнорировал критику со стороны оппозиции в стране, которая утверждала, что избрать следующего еврокомиссара от страны должно новое правительство.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан накануне сообщил, что номинирует в новый состав Еврокомиссии Оливера Варгеи, который последние 5 лет был еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства.