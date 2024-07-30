Прем’єр Іспанії подав позов проти судді, який викликав його свідчити проти дружини

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок, 30 липня, подав позов проти судді Хуана Карлоса Пейнадо, який викликав його давати свідчення у справі про зловживання впливом з боку його дружини Бегоньї Гомес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У позові, поданому державною юридичною службою Іспанії, суддю та інших неназваних відповідачів звинувачують у "злочинних діях" через те, що прем’єру не дозволили надати письмові свідчення, як він того вимагав.

"Це не лобова атака на судову владу. Навпаки, це вираз довіри до судової влади, яка одна здатна покласти край зловживанням, в цьому випадку судовим зловживанням, до яких причетний один з понад 5000 суддів, які виконують свої функції в Іспанії", – ідеться в позові.

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Суддя Хуан Карлос Пейнадо головує в попередньому розслідуванні ділових зв'язків дружини прем’єра Іспанії Бегоньї Гомес.

Санчес попросив дати письмові свідчення – іспанське законодавство дає таке право для високопосадовців, але Пейнадо відмовився, стверджуючи, що буде допитувати його не як прем’єра Іспанії, а як чоловіка Гомес. Санчес у результаті взагалі відмовився свідчити.

"Ви не можете розділити одну людину на двох і стверджувати, що збираєтеся допитати його як члена подружжя, коли предметом розслідування є той факт, що чоловік особи, яка перебуває під слідством, є главою уряду", – йдеться в позові.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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