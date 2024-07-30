Премьер Испании подал иск против судьи, который вызвал его свидетельствовать против жены

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник, 30 июля, подал иск против судьи Хуана Карлоса Пейнадо, который вызвал его давать показания по делу о злоупотреблении влиянием со стороны его жены Бегонии Гомес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В иске, поданном государственной юридической службой Испании, судью и других неназванных ответчиков обвиняют в "преступных действиях" из-за того, что премьеру не позволили предоставить письменные показания, как он того требовал.

"Это не лобовая атака на судебную власть. Напротив, это выражение доверия к судебной власти, которая одна способна положить конец злоупотреблениям, в данном случае судебным злоупотреблениям, к которым причастен один из более 5000 судей, выполняющих свои функции в Испании", – говорится в иске.

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Судья Хуан Карлос Пейнадо председательствует в предварительном расследовании деловых связей жены премьера Испании Бегоньи Гомес.

Санчес попросил дать письменные показания – испанское законодательство дает такое право для высокопоставленных чиновников, но Пейнадо отказался, утверждая, что будет допрашивать его не как премьера Испании, а как мужа Гомес. Санчес в итоге вообще отказался давать показания.

"Вы не можете разделить одного человека на двоих и утверждать, что собираетесь допросить его как супруга, когда предметом расследования является тот факт, что муж лица, находящегося под следствием, является главой правительства", – говорится в иске.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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