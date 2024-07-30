Північна Македонія спантеличена звинуваченнями Венесуели у "втручанні у вибори"

Влада Північної Македонії відкинула твердження, що з її території нібито здійснили хакерську атаку на центральну виборчу комісію з метою вплинути на результати виборів, які відбулись 28 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BIRN.

Після президентських виборів у Венесуелі, де оголосили про перемогу режиму чинного автократа Ніколаса Мадуро, головний прокурор країни Тарек Вільям Сааб оголосив про початок розслідування проти лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо та кількох її соратників.

За словами Сааба, розслідування стосується підозри в хакерській атаці на систему передачі даних Національної виборчої ради Венесуели, яка нібито "була здійснена з Північної Македонії".

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Міністр цифрового суспільства Північної Македонії Стефан Андоновський, коментуючи ці заяви, сказав, що "авторитарний режим" у Каракасі не надав жодних доказів.

"Міністерство не є слідчим органом, але ми будемо стежити за тим, щоб в нашій країні нікого не звинувачували, не маючи для цього достатніх доказів, і щоб ми не були втягнуті у внутрішньополітичні баталії між авторитарним режимом, який існує в цій країні роками, і опозицією", – додав він.

Згідно з офіційними результатами, Ніколас Мадуро набрав 51,2% голосів проти 44,2% голосів в опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутії. Опозиція оскаржила результати, звинувативши Мадуро у фальсифікаціях, а на вулицях венесуельських міст спалахнули протести.

Європейський Союз і США висловили сумніви щодо прозорості результатів виборів у Венесуелі.

У 2020 році міністри закордонних справ Євросоюзу відмовилися визнати результати попередніх виборів через невідповідність "міжнародним стандартам демократичного процесу". ЄС також наклав санкції на оточення Мадуро, який у відповідь розірвав зв'язки з Брюсселем і вислав з країни посла Євросоюзу.