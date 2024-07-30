Северная Македония озадачена обвинениями Венесуэлы во "вмешательстве в выборы"

Власти Северной Македонии отвергли утверждение, что с ее территории якобы осуществили хакерскую атаку на центральную избирательную комиссию с целью повлиять на результаты выборов, которые состоялись 28 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BIRN.

После президентских выборов в Венесуэле, где объявили о победе режима действующего автократа Николаса Мадуро, главный прокурор страны Тарек Уильям Сааб объявил о начале расследования против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и нескольких ее соратников.

По словам Сааба, расследование касается подозрения в хакерской атаке на систему передачи данных Национального избирательного совета Венесуэлы, которая якобы "была осуществлена из Северной Македонии".

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Министр цифрового общества Северной Македонии Стефан Андоновский, комментируя эти заявления, сказал, что "авторитарный режим" в Каракасе не предоставил никаких доказательств.

"Министерство не является следственным органом, но мы будем следить за тем, чтобы в нашей стране никого не обвиняли, не имея для этого достаточных доказательств, и чтобы мы не были втянуты во внутриполитические баталии между авторитарным режимом, который существует в этой стране годами, и оппозицией", – добавил он.

Согласно официальным результатам, Николас Мадуро набрал 51,2% голосов против 44,2% голосов у оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Оппозиция оспорила результаты, обвинив Мадуро в фальсификациях, а на улицах венесуэльских городов вспыхнули протесты.

Европейский Союз и США выразили сомнения в прозрачности результатов выборов в Венесуэле.

В 2020 году министры иностранных дел Евросоюза отказались признать результаты предыдущих выборов из-за несоответствия "международным стандартам демократического процесса". ЕС также наложил санкции на окружение Мадуро, который в ответ разорвал связи с Брюсселем и выслал из страны посла Евросоюза.