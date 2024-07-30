Северная Македония озадачена обвинениями Венесуэлы во "вмешательстве в выборы"
Власти Северной Македонии отвергли утверждение, что с ее территории якобы осуществили хакерскую атаку на центральную избирательную комиссию с целью повлиять на результаты выборов, которые состоялись 28 июля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BIRN.
После президентских выборов в Венесуэле, где объявили о победе режима действующего автократа Николаса Мадуро, главный прокурор страны Тарек Уильям Сааб объявил о начале расследования против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и нескольких ее соратников.
По словам Сааба, расследование касается подозрения в хакерской атаке на систему передачи данных Национального избирательного совета Венесуэлы, которая якобы "была осуществлена из Северной Македонии".
Министр цифрового общества Северной Македонии Стефан Андоновский, комментируя эти заявления, сказал, что "авторитарный режим" в Каракасе не предоставил никаких доказательств.
"Министерство не является следственным органом, но мы будем следить за тем, чтобы в нашей стране никого не обвиняли, не имея для этого достаточных доказательств, и чтобы мы не были втянуты во внутриполитические баталии между авторитарным режимом, который существует в этой стране годами, и оппозицией", – добавил он.
Согласно официальным результатам, Николас Мадуро набрал 51,2% голосов против 44,2% голосов у оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Оппозиция оспорила результаты, обвинив Мадуро в фальсификациях, а на улицах венесуэльских городов вспыхнули протесты.
Европейский Союз и США выразили сомнения в прозрачности результатов выборов в Венесуэле.
В 2020 году министры иностранных дел Евросоюза отказались признать результаты предыдущих выборов из-за несоответствия "международным стандартам демократического процесса". ЕС также наложил санкции на окружение Мадуро, который в ответ разорвал связи с Брюсселем и выслал из страны посла Евросоюза.