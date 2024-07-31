Прем’єр Грузії виправдав свій візит на інавгурацію президента Ірану

Прем’єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе довелось виправдовуватись за присутність на церемонії інавгурації нового президента Ірану після критики опозиції.

Про це пише видання SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе коментував заяви опонентів, які розкритикували його за участь в інавгурації нового президента Ірану.

"Іран є дуже важливою державою в регіоні. З огляду на це, на інавгурацію прибули практично всі держави регіону. На цій інавгурації був присутній особистий представник Жозепа Борреля, особистий представник генерального секретаря ООН… Регіон був представлений на найвищому рівні. Там були, зокрема, прем'єр-міністри Азербайджану та Вірменії", – заявив Кобахідзе.

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На заяви опозиції про те, що такий візит був неприйнятним для прем'єра Грузії, Кобахідзе відповів, що це "ганебні спекуляції", які було доручено підняти "на замовлення".

Кобахідзе разом з урядовою делегацією був серед небагатьох лідерів, які були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі, а також – на церемонії інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана.

Коментуючи візит Кобахідзе на інавгурацію іранського президента, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником Росії у війні проти України.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Грузія прагне стати членом ЄС, а це означає, що вона повинна узгоджувати свою зовнішню політику із зовнішньополітичним курсом Євросоюзу.