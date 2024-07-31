Премьер Грузии оправдал свой визит на инаугурацию президента Ирана

Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось оправдываться за присутствие на церемонии инаугурации нового президента Ирана после критики оппозиции.

Об этом пишет издание SOVA, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе комментировал заявления оппонентов, которые раскритиковали его за участие в инаугурации нового президента Ирана.

"Иран является очень важным государством в регионе. Учитывая это, на инаугурацию прибыли практически все государства региона. На этой инаугурации присутствовал личный представитель Жозепа Борреля, личный представитель генерального секретаря ООН... Регион был представлен на самом высоком уровне. Там были, в частности, премьер-министры Азербайджана и Армении", – заявил Кобахидзе.

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На заявления оппозиции о том, что такой визит был неприемлемым для премьера Грузии, Кобахидзе ответил, что это "позорные спекуляции", которые было поручено поднять "по заказу".

Кобахидзе вместе с правительственной делегацией был среди немногих лидеров, которые присутствовали на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, а также – на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Комментируя визит Кобахидзе на инаугурацию иранского президента, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Иран не является соучастником России в войне против Украины.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Грузия стремится стать членом ЕС, а это означает, что она должна согласовывать свою внешнюю политику с внешнеполитическим курсом Евросоюза.