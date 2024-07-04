В Сене улучшилось качество воды за три недели до Олимпиады

За три недели до начала Олимпийских игр снизился уровень загрязнения воды в реке Сена, которая должна стать одним из мест проведения соревнований по плаванию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Данные, опубликованные городскими и региональными властями, показали, что концентрация энтерококков и бактерий кишечной палочки была ниже допустимых норм в течение шести из девяти дней с 24 июня по 2 июля.

"Несмотря на все еще высокую скорость течения, качество воды в Сене за отчетный период улучшилось, причем шесть дней качество воды соответствовало пороговым значениям, определенным европейской директивой", – говорится в заявлении мэрии Парижа, опубликованном по результатам исследования.

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В то же время на прошлой неделе уровень загрязнения снизился на достаточный для купания, отметили власти столицы Франции.

Уровень загрязнения зависит, среди прочего, от количества осадков и температуры воды. Ожидается, что при условии хорошей погоды в Париже на этой неделе качество воды будет оставаться хорошим.

На прошлой неделе сообщалось, что в Сене до сих пор сохраняется высокий уровень загрязнения.

Глава организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге отметил, что большая определенность относительно качества воды в Сене появится примерно в середине июля.

В Сене запланировано проведение олимпийских соревнований по триатлону и марафону. Игры начнутся 26 июля и завершатся 11 августа.

Если река будет слишком загрязненной до начала Олимпиады, будет рассмотрен план Б – отложение соревнований по плаванию на открытой воде на несколько дней. На новое место переносить их не планируют.

В начале марта президент Эмманюэль Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа. Мэр Парижа Анн Ильдаго также пообещала, что поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом.

Между тем французские службы безопасности считают наибольшей угрозой во время Олимпиады исламистские теракты.