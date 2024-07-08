ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною та Польщею

Офіс президента України опублікував текст двосторонньої безпекової угоди з Польщею, підписаною лідерами двох держав у понеділок, 8 липня, у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

Безпекова угода з Польщею складається з десяти розділів, які охоплюють питання політичної, військової, економічної тощо підтримки, а також двосторонньої співпраці в разі майбутньої загрози агресії.

Серед ключових положень документа – зобов’язання Польщі надати кілька пакетів військової допомоги до кінця 2024 року та продовжити таку підтримку протягом 10 років дії угоди. Варшава також розгляне можливість надання Україні не менш як додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).

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"Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі", – зазначають в ОП.

Крім того, двосторонній документ уперше передбачає створення "українського легіону", в межах якого на території Польщі готуватимуть особовий склад сил безпеки та оборони України.

Безпекова угода з Польщею стала двадцять першою за рахунком, укладеною з початку року.

Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані.