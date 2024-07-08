ОП опубликовал текст соглашения по безопасности между Украиной и Польшей

Офис президента Украины опубликовал текст двустороннего соглашения по безопасности с Польшей, подписанного лидерами двух государств в понедельник, 8 июля, в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Соглашение по безопасности с Польшей состоит из десяти разделов, которые охватывают вопросы политической, военной, экономической и т.д. поддержки, а также двустороннего сотрудничества в случае будущей угрозы агрессии.

Среди ключевых положений документа – обязательство Польши предоставить несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года и продолжить такую поддержку в течение 10 лет действия соглашения. Варшава также рассмотрит возможность предоставления Украине не менее дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).

Реклама:

"Документ впервые среди уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши", – отмечают в ОП.

Кроме того, двусторонний документ впервые предусматривает создание "украинского легиона", в рамках которого на территории Польши будут готовить личный состав сил безопасности и обороны Украины.

Соглашение по безопасности с Польшей стало двадцать первым по счету, заключенным с начала года.

Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.