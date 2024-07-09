ЕС заморозил 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии

Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии, на фоне антизападного разворота грузинских властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, его слова приводит издание SOVA.

Посол отметил, что соответствующее решение приняли лидеры ЕС.

"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). Сейчас деньги, которые мы планировали передать Министерству обороны, а это 30 миллионов евро, заморожены", – отметил Герчинский.

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Он добавил, что это только первый шаг, будут и другие шаги.

"Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь правительству на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге", – сказал посол.

Напомним, саммит лидеров ЕС в июне заявил, что нынешний курс грузинских властей ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.