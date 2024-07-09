В Британии хотят создать фонд национального благосостояния для восстановления экономики

Новое правительство Великобритании стремится создать фонд национального благосостояния, чтобы увеличить государственные и частные инвестиции для модернизации экономики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Новое правительство лейбористов планирует выделить дополнительные 7,3 млрд фунтов стерлингов ($9,35 млрд) государственных средств через Банк инфраструктуры Великобритании, чтобы можно было быстро инвестировать.

Он надеется привлечь втрое больше частного капитала для инвестирования, в частности, в порты, автомобильную и сталелитейную отрасли.

Реклама:

Премьер Кир Стармер и министр финансов Рэйчел Ривз надеются привлечь инвестиции в новые и растущие отрасли в рамках усилий на ускорение развития британской экономики и решения проблемы с дефицитом бюджета.

Чиновники говорят, что новый фонд будет служить суверенным "зеленым" фондом и не будет похожим на национальные фонды благосостояния, которыми управляют богатые на ресурсы страны, такие как Норвегия и Саудовская Аравия.

В министерстве финансов заявили, что предлагают новое законодательство, чтобы сделать его постоянной институцией.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода из ЕС.

Напомним, в пятницу Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

В тот же день Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Лэмми.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.