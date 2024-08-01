Президент Німеччини попросив у Варшаві прощення за злочини нацистів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив у поляків вибачення за злочини націонал-соціалістів у роки Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

З такою заявою німецький президент виступив у Варшаві напередодні 80-ї річниці початку Варшавського повстання, що відзначається 1 серпня.

"Я прошу – саме сьогодні і саме тут – про прощення", – звернувся німецький президент до учасників повстання, які вижили, у середу, 31 липня, на пам'ятному заході на центральній площі польської столиці за участю сотень слухачів і президента Польщі Анджея Дуди.

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"Ми не повинні забувати і не забудемо, яких безмірних страждань ми, німці, завдали сусідній країні, з якою жорстокістю і з яким прагненням до знищення німецькі окупанти діяли проти всього населення", – наголосив Штайнмаєр.

Імперіалізм і расизм націонал-соціалістів призвели до "жахливих злочинів", проти яких і виступили учасники повстання, додав він. З минулого необхідно винести урок для майбутнього, зазначив німецький президент.

Штайнмаєр назвав "майже дивом" той факт, що поляки і німці стали добрими сусідами. Шлях до цього був довгим, і тепер Берлін і Варшава взяли на себе зобов'язання "діяти між собою і в інтересах наших сусідів і друзів солідарно і миролюбно", заявив він.

"Цей день також зобов'язує нас до наступного: ми ніколи більше не змиримося з несправедливістю і відсутністю свободи, агресією та окупацією в Європі", – наголосив президент ФРН, нагадавши про російську збройну агресію проти України.

Нагадаємо, на початку липня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув на перші з 2018 року міжурядові консультації до Польщі.

Очікували, що він оголосить план компенсацій для постраждалих від нацистських злочинів у Польщі, однак він цього не зробив.

Невідомо, чи то німецька сторона не змогла надати конкретну пропозицію, чи то Варшава відхилила німецьку пропозицію як недостатню.

Глава уряду Польщі Туск спробував представити цей діалог у позитивному світлі, але його розкритикував президент Анджей Дуда.