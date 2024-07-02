Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув на перші з 2018 року міжурядові консультації до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Шольца з військовими почестями зустрів у Варшаві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Dziś Europa potrzebuje silnego przywództwa i wspólnego stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa. Witaj @Bundeskanzler w Warszawie. pic.twitter.com/bhSbM3EiJl Реклама: July 2, 2024

Шольц прибув до Польщі разом з 12 федеральними та земельними міністрами. За словами урядових джерел у Берліні, консультації мають надати "потужний імпульс" добросусідським відносинам.

Очікують, що буде узгоджено спільний німецько-польський план дій, який включатиме кілька проєктів.

Також очікують, що Берлін представить фінансовий пакет для Польщі і він включатиме компенсаційні виплати живим польським жертвам окупації нацистською Німеччиною, а також німецьку допомогу для оборони східного флангу НАТО.

Крім того, будуть спрямовані кошти на будівництво Німецько-польського дому в Берліні. Він буде призначений для вшанування складної німецько-польської історії та жорстокої німецької окупації під час Другої світової війни, а також для створення місця пам'яті польських жертв війни.

Як відомо, попередня партія влади Польщі "Право і справедливість" нерідко використовувала випади на адресу Німеччини як елемент політики. Серед іншого, тоді польська влада зажадала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхиляв вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.