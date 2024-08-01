Президент Германии попросил в Варшаве прощения за преступления нацистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у поляков прощения за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

С таким заявлением немецкий президент выступил в Варшаве накануне 80-й годовщины начала Варшавского восстания, которое отмечается 1 августа.

"Я прошу – именно сегодня и именно здесь – о прощении", – обратился немецкий президент к выжившим участникам восстания в среду, 31 июля, на памятном мероприятии на центральной площади польской столицы с участием сотен слушателей и президента Польши Анджея Дуды.

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"Мы не должны забывать и не забудем, какие безмерные страдания мы, немцы, нанесли соседней стране, с какой жестокостью и с каким стремлением к уничтожению немецкие оккупанты действовали против всего населения", – подчеркнул Штайнмайер.

Империализм и расизм национал-социалистов привели к "ужасным преступлениям", против которых и выступили участники восстания, добавил он. Из прошлого необходимо извлечь урок для будущего, отметил немецкий президент.

Штайнмайер назвал "почти чудом" тот факт, что поляки и немцы стали добрыми соседями. Путь к этому был долгим, и теперь Берлин и Варшава взяли на себя обязательства "действовать между собой и в интересах наших соседей и друзей солидарно и миролюбиво", заявил он.

"Этот день также обязывает нас к следующему: мы никогда больше не смиримся с несправедливостью и отсутствием свободы, агрессией и оккупацией в Европе", – подчеркнул президент ФРГ, напомнив о российской вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в начале июля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на первые с 2018 года межправительственные консультации в Польшу.

Ожидалось, что он объявит план компенсаций для пострадавших от нацистских преступлений в Польше, однако он этого не сделал.

Неизвестно, то ли немецкая сторона не смогла предоставить конкретное предложение, то ли Варшава отклонила немецкое предложение как недостаточное.

Глава правительства Польши Туск попытался представить этот диалог в положительном свете, но его раскритиковал президент Анджей Дуда.