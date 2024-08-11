У Вільнюсі за залишені в недозволеному місці електросамокати виписуватимуть великі штрафи

У Вільнюсі з 12 серпня штрафуватимуть на суму до 180 євро водіїв електросамокатів і велосипедів, які залишають транспортні засоби в недозволених місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Нові штрафи діятимуть у литовській столиці з 12 серпня, анонсував Вільнюський муніципалітет.

"Ми хочемо зробити так, щоб засобами мікромобільності люди користувалися відповідально. Транспортні засоби, які належать шеринговим платформам, будуть відвозити, щоб домогтися дотримання Правил дорожнього руху, це сприятиме більшому порядку на вулицях міста", – сказав представник муніципалітету Анджей Дінікіс.

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За порушення водія чекає штраф до 90 євро, якщо засіб мікромобільності буде залишено на місці для людей з інвалідністю – до 180 євро.

За даними муніципалітету, засоби мікромобільності відвозитимуть із пішохідних і велосипедних доріжок та інших місць, де паркування заборонено. Шерингові компанії за вивезення транспортного засобу та його зберігання повинні будуть заплатити 48 євро з ПДВ.

Нагадаємо, цього літа у литовському курортному місті Паланга спалахнула квартира – найімовірніше, це сталося через вибух акумулятора електросамоката.

А в одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.

Додамо, з вересня 2023 року на вулицях Парижа не залишилося прокатних електросамокатів – їх заборонили за результатами референдуму серед містян. Париж став першою європейською столицею, де пішли на такий крок.