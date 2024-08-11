В Вильнюсе за оставленные в неположенном месте электросамокаты будут выписывать большие штрафы

В Вильнюсе с 12 августа будут штрафовать на сумму до 180 евро водителей электросамокатов и велосипедов, которые оставляют транспортные средства в неположенных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Новые штрафы будут действовать в литовской столице с 12 августа, анонсировал Вильнюсский муниципалитет.

"Мы хотим сделать так, чтобы средствами микромобильности люди пользовались ответственно. Транспортные средства, принадлежащие шеринговым платформам, будут отвозить, чтобы добиться соблюдения Правил дорожного движения, это будет способствовать большему порядку на улицах города", – сказал представитель муниципалитета Анджей Диникис.

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За нарушение водителя ждет штраф до 90 евро, если средство микромобильности будет оставлено на месте для людей с инвалидностью – до 180 евро.

По данным муниципалитета, средства микромобильности будут увозить с пешеходных и велосипедных дорожек и других мест, где парковка запрещена. Шеринговые компании за вывоз транспортного средства и его хранение должны будут заплатить 48 евро с НДС.

Напомним, этим летом в литовском курортном городе Паланга вспыхнула квартира – вероятнее всего, это произошло из-за взрыва аккумулятора электросамоката.

А в одном из клубов Парижа взорвался поставленный на зарядку электросамокат, в результате чего пострадали три человека.

Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан. Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.