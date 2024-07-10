У Литві вибух електросамоката на зарядці спричинив пожежу в квартирі

У литовському курортному місті Паланга спалахнула квартира – найімовірніше, це сталося через вибух акумулятора електросамоката.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Рятувальники близько 22:00 напередодні ввечері отримали повідомлення, що в одній із квартир виникла пожежа. На момент прибуття вогнеборців вогонь уже значно поширився.

"Слідством встановлено, що ймовірно пожежа виникла через електросамокат, який заряджався. Звичайно, слідство триває і можуть з’являтися нові обставини, але це початкова версія", – розповіла Аурелія Маслаускене, головна спеціалістка Управління пожежно-рятувальної служби Клайпеди.

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За її словами, під час вибуху в квартирі були люди, але вони не постраждали, оскільки перебували в іншій кімнаті. Пожежа завдала серйозної шкоди квартирі та будинку.

Наслідки пожежі фото: LRT

Згорілий електросамокат. Найімовірніше, пожежу спричинив він фото: LRT

"Несправність електропроводки або неправильне використання електроприладів є однією з найпоширеніших причин пожеж, а коли йдеться про електросамокати, то це досить поширене явище", – сказала Маслаускене.

"Часто використовуються неправильні зарядні пристрої, і літієва батарея не заряджається належним чином. Ми рекомендуємо людям звертатися до сервісного персоналу і дослухатися до їхніх рекомендацій", – додала вона.

Нагадаємо, днями в одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.

Нагадаємо, з вересня 2023 року на вулицях Парижа не залишилося прокатних електросамокатів – їх заборонили за результатами референдуму серед містян. Париж став першою європейською столицею, де пішли на такий крок.