Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала нові зусилля США, Єгипту та Катару з відновлення переговорів між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню.

Про це вона заявила 9 серпня у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що припинення вогню в Газі потрібне негайно, адже це єдиний спосіб врятувати життя, відновити надію на мир і забезпечити повернення заручників.

"Тому я рішуче підтримую зусилля США, Єгипту і Катару, спрямовані на досягнення миру і стабільності, яких потребує регіон" – відзначила фон дер Ляєн.

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We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2024

Сполучені Штати, Єгипет і Катар напередодні опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.

Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "лишилося укласти лише деталі реалізації".

"Ми закликали обидві сторони відновити термінове обговорення в четвер, 15 серпня, в Досі або Каїрі, щоб закрити всі прогалини, що залишилися, і розпочати імплементацію угоди без подальших затримок", – йдеться у заяві.

Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори. ХАМАС не відповів на заклик.

Відновлення дипломатичного тиску розглядається як спроба зупинити вихід регіональної напруженості з-під контролю після того, як минулого тижня було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Також близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.