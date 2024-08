Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала нові зусилля США, Єгипту та Катару з відновлення переговорів між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню.

Про це вона заявила 9 серпня у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що припинення вогню в Газі потрібне негайно, адже це єдиний спосіб врятувати життя, відновити надію на мир і забезпечити повернення заручників.

"Тому я рішуче підтримую зусилля США, Єгипту і Катару, спрямовані на досягнення миру і стабільності, яких потребує регіон" – відзначила фон дер Ляєн.

We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs.