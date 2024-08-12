Британия, Франция и Германия предупредили Иран о нападении на Израиль

Иран понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии, обнародованном 12 августа, пишет "Европейская правда".

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Иран и его союзников воздержаться от нападений.

Они заявили, что согласны с посредниками – США, Египтом и Катаром – в том, что "не может быть никаких дальнейших задержек" в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС.

Реклама:

"Мы работаем со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и приложим все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности. Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, которые все еще удерживаются ХАМАС, должны быть освобождены. Народ Газы нуждается в срочной и беспрепятственной доставке и распределении помощи", – говорится в заявлении.

"В этом контексте, в частности, мы призываем Иран и его союзников воздерживаться от нападений, которые могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставить под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников.

Они будут нести ответственность за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности", – добавили Стармер, Макрон и Шольц.

Совместное заявление лидеров появилось после того, как в воскресенье агентство Axios сообщило, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни. Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Гании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.

Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации. В четверг они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры.

Глава Еврокомиссии поддержала этот призыв к Израилю и ХАМАС.