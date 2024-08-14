У Німеччині частково призупинили заборону на правоекстремістський журнал

У Німеччині Федеральний адміністративний суд у порядку спрощеного провадження тимчасово призупинив заборону правоекстремістського журналу Compact.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Зокрема, суд висловив сумніви щодо пропорційності заборони.

Остаточне рішення буде прийнято в ході основного провадження.

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У липні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про заборону правоекстремістського журналу Compact.

Незабаром після цього Compact подав позов і термінову апеляцію проти заборони.

Зокрема, у його публікаціях виявили "ознаки порушення, зокрема, людської гідності". У багатьох матеріалах також можна було прочитати "войовниче та агресивне ставлення до елементарних конституційних принципів". Однак суд сумнівається в тому, чи є все це настільки вагомим, щоб заборона журналу була співмірною.

Що стосується свободи думки і свободи преси, то в журналі є "в основному статті, які не викликають заперечень", заявив суд.

Очільниця МВС раніше називала Compact "центральним рупором правоекстремістської сцени". Він агітує "у невимовний спосіб проти євреїв, проти людей з історією міграції та проти нашої парламентської демократії", казала вона.

Раніше повідомляли, що у німецькій землі Бранденбург зі школи звільнили вчительку, яка працювала ведучою правоекстремістського YouTube-каналу.