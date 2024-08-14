В Германии частично приостановили запрет на правоэкстремистский журнал

В Германии Федеральный административный суд в порядке упрощенного производства временно приостановил запрет правоэкстремистского журнала Compact.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

В частности, суд выразил сомнения относительно пропорциональности запрета.

Окончательное решение будет принято в ходе основного производства.

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В июле министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете правоэкстремистского журнала Compact. Вскоре после этого Compact подал иск и срочную апелляцию против запрета.

В частности, в его публикациях обнаружили "признаки нарушения, в частности, человеческого достоинства". Во многих материалах также можно было прочитать "воинственное и агрессивное отношение к элементарным конституционным принципам". Однако суд сомневается в том, является ли все это настолько весомым, чтобы запрет журнала был соразмерным.

Что касается свободы мысли и свободы прессы, то в журнале есть "в основном статьи, которые не вызывают возражений", заявил суд.

Глава МВД ранее называла Compact "центральным рупором правоэкстремистской сцены". Он агитирует "неописуемым образом против евреев, против людей с историей миграции и против нашей парламентской демократии", говорила она.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Бранденбург из школы уволили учительницу, которая работала ведущей правоэкстремистского YouTube-канала.