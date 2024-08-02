Испания идет к рекордному показателю иностранных туристов в этом году

Количество иностранных туристов в Испании подскочило на 13% в первой половине 2024 года – это означает, что страна идет к еще одному рекордному году по количеству посетителей, несмотря на все большее недовольство местных из-за негативного влияния туризма.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Всего в Испанию прибыло 42,5 миллиона международных посетителей, причем только за июнь этот показатель вырос на 12% до 9 миллионов.

Таким образом 2024 год станет еще одним рекордным годом для Испании, которая уже является второй наиболее посещаемой страной мира после Франции.

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Вероятно, показатель этого года побьет прошлогодний максимум в 85 миллионов туристов, когда количество гостей превысило допандемийный уровень.

Впрочем, некоторые испанцы на самых популярных туристических направлениях, включая Майорку, Барселону и Канарские острова, испытывают все большее беспокойство из-за наплыва туристов и их влияния на стоимость жилья, а местные жители устраивают акции протеста.

В начале июля небольшая группа участников антитуристической кампании в Барселоне брызгала из водяных пистолетов на иностранных гостей, скандируя "туристы – езжайте домой".

Данные показывают, что в июне туристы потратили в Испании 12,3 миллиарда евро, что на 17% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Напомним, недавно правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.