Испания идет к рекордному показателю иностранных туристов в этом году
Количество иностранных туристов в Испании подскочило на 13% в первой половине 2024 года – это означает, что страна идет к еще одному рекордному году по количеству посетителей, несмотря на все большее недовольство местных из-за негативного влияния туризма.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Всего в Испанию прибыло 42,5 миллиона международных посетителей, причем только за июнь этот показатель вырос на 12% до 9 миллионов.
Таким образом 2024 год станет еще одним рекордным годом для Испании, которая уже является второй наиболее посещаемой страной мира после Франции.
Вероятно, показатель этого года побьет прошлогодний максимум в 85 миллионов туристов, когда количество гостей превысило допандемийный уровень.
Впрочем, некоторые испанцы на самых популярных туристических направлениях, включая Майорку, Барселону и Канарские острова, испытывают все большее беспокойство из-за наплыва туристов и их влияния на стоимость жилья, а местные жители устраивают акции протеста.
В начале июля небольшая группа участников антитуристической кампании в Барселоне брызгала из водяных пистолетов на иностранных гостей, скандируя "туристы – езжайте домой".
Данные показывают, что в июне туристы потратили в Испании 12,3 миллиарда евро, что на 17% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Напомним, недавно правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.