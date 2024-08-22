Біля Сицилії знайшли ще одне тіло після катастрофи розкішної яхти

Італійські рятувальники виявили тіло ще одного пасажира розкішної яхти Bayesian, яка затонула на початку тижня біля берегів Сицилії.

Про це повідомило італійське агентство Ansa, пише "Європейська правда".

Таким чином загальна кількість загиблих у результаті затоплення яхти зросла до шести. Тіло однієї людини ще шукають.

Британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер були серед шести зниклих пасажирів. За даними ЗМІ, тіла 59-річного Лінча і його 18-річної дочки були знайдені.

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Джонатан Блумер, його дружина Джудіт Блумер, адвокат Крістофер Морвілло і його дружина Неда Морвілло також загинули.

Судно Bayesian, на борту якого перебували 22 людини, затонуло після того, як у цьому районі пройшовся торнадо. Човен пішов на дно всього за 60 секунд.

Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими. Тіло однієї людини – шеф-кухаря судна Рікардо Томаса – знайшли ще у понеділок, решту знайшли згодом.

До пошукових операцій залучені, зокрема, водолази, які брали участь у місії після катастрофи круїзного лайнера "Конкордія", що затонув у ніч з 13 на 14 січня 2012 року, забравши життя 33 людей.

Через те, що глибина, на якій перебувають уламки Bayesian, перевищує 50 метрів, водолази можуть витратити на пошуки лише 12 хвилин, перш ніж їм доводиться знову піднятися на поверхню.

Рятувальники сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям.

Проте пізніше висловили сумніви, що заблоковані у каютах люди живі.