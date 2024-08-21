Аварія яхти біля берегів Сицилії: рятувальники сумніваються, що зниклі безвісти досі живі

Італійські рятувальники вважають низькою ймовірність знайти живими зниклих безвісти внаслідок аварії яхти Bayesian біля берегів Сицилії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник італійської берегової охорони Вінченцо Дзагарола, якого цитує The Guardian.

Він підтвердив, що за 36 годин рятувальної операції не було виявлено жодних слідів зниклих пасажирів.

"Ми не виключаємо, що їх немає в човні, але ми знаємо, що човен швидко затонув. Ми припускаємо, що шестеро людей, зниклих безвісти, могли не встигнути вибратися", – зазначив Дзагарола.

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На запитання про ймовірність того, що вони живі, він відповів: "Ніколи не говори ніколи, але розумна відповідь – ні".

Своєю чергою директор управління водолазів італійської пожежної служби Джузеппе Петроне повідомив, що його команді вдалося виявити пробоїну в корпусі яхти, і вони працюють над тим, щоб відкрити прохід до кают, де сподіваються знайти тіла шести зниклих безвісти людей.

Водолазам заважають уламки, що захаращують каюту, і необхідність спливати за 10 хвилин, оскільки затонуле судно лежить приблизно на глибині 49 метрів.

Яхта під британським прапором з 10 членами екіпажу і 12 пасажирами затонула в понеділок біля порту Портічелло, на схід від столиці Сицилії Палермо. Одна людина загинула, п'ятнадцять осіб було врятовано, в тому числі однорічна британська дівчинка, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Один зі зниклих пасажирів – Майк Лінч, який є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців, відомий як "британський Білл Гейтс".