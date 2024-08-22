Возле Сицилии нашли еще одно тело после крушения роскошной яхты

Итальянские спасатели обнаружили тело еще одного пассажира роскошной яхты Bayesian, которая затонула в начале недели у берегов Сицилии.

Об этом сообщило итальянское агентство Ansa, пишет "Европейская правда".

Таким образом общее количество погибших в результате затопления яхты возросло до шести. Тело одного человека еще ищут.

Британский технологический магнат Майк Линч и глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер были среди шести пропавших пассажиров. По данным СМИ, тела 59-летнего Линча и его 18-летней дочери были найдены.

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Джонатан Блумер, его жена Джудит Блумер, адвокат Кристофер Морвилло и его жена Неда Морвилло также погибли.

Судно Bayesian, на борту которого находились 22 человека, затонуло после того, как в этом районе прошелся торнадо. Лодка пошла ко дну всего за 60 секунд.

Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести. Тело одного человека – шеф-повара судна Рикардо Томаса – нашли еще в понедельник, остальных нашли позже.

К поисковым операциям привлечены, в частности, водолазы, которые участвовали в миссии после катастрофы круизного лайнера "Конкордия", затонувшего в ночь с 13 на 14 января 2012 года, унеся жизни 33 человек.

Из-за того, что глубина, на которой находятся обломки Bayesian, превышает 50 метров, водолазы могут потратить на поиски лишь 12 минут, прежде чем им приходится снова подняться на поверхность.

Спасатели надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при плотно закрытых дверях могла образоваться "капсула" с воздухом.

Однако позже выразили сомнения, что заблокированные в каютах люди живы.