Французский эсминец спас 29 моряков с танкера, подвергшегося нападению в Красном море
Французский эсминец в составе миссии ЕС спас 29 моряков с нефтяного танкера под греческим флагом, который подвергся нападению в Красном море.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
Во время нападения в среду на танкер "Сунион" люди на небольших лодках сначала открыли огонь из стрелкового оружия, а затем четыре снаряда попали в корабль, возник пожар. Было не сразу понятно, шла ли речь о беспилотниках или о ракетах.
Подозревают, что нападение совершили йеменские повстанцы-хуситы.
Это нападение, самое серьезное в Красном море за последние несколько недель, произошло во время многомесячной кампании хуситов из-за войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газы. Атаки хуситов на суда нарушили торговый маршрут, через который обычно проходят грузы на сумму 1 триллион долларов ежегодно.
Судно "Сунион" сейчас стоит на якоре в Красном море и больше не дрейфует, сообщили в операции ЕС "Аспидес". Однако не понятно, горит ли оно еще. Экипаж судна состоял из филиппинцев и россиян.
Название французского эсминца, который участвовал в спасении экипажа, не называют.
С начала войны в секторе Газы хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками более 80 судов. Они захватили одно судно и потопили два в ходе кампании, в результате которой погибли четверо моряков.
Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо не достигли своих целей.