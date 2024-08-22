Французский эсминец спас 29 моряков с танкера, подвергшегося нападению в Красном море

Французский эсминец в составе миссии ЕС спас 29 моряков с нефтяного танкера под греческим флагом, который подвергся нападению в Красном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Во время нападения в среду на танкер "Сунион" люди на небольших лодках сначала открыли огонь из стрелкового оружия, а затем четыре снаряда попали в корабль, возник пожар. Было не сразу понятно, шла ли речь о беспилотниках или о ракетах.

Подозревают, что нападение совершили йеменские повстанцы-хуситы.

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Это нападение, самое серьезное в Красном море за последние несколько недель, произошло во время многомесячной кампании хуситов из-за войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газы. Атаки хуситов на суда нарушили торговый маршрут, через который обычно проходят грузы на сумму 1 триллион долларов ежегодно.

Судно "Сунион" сейчас стоит на якоре в Красном море и больше не дрейфует, сообщили в операции ЕС "Аспидес". Однако не понятно, горит ли оно еще. Экипаж судна состоял из филиппинцев и россиян.

Название французского эсминца, который участвовал в спасении экипажа, не называют.

С начала войны в секторе Газы хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками более 80 судов. Они захватили одно судно и потопили два в ходе кампании, в результате которой погибли четверо моряков.

Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо не достигли своих целей.