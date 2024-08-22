У Польщі судитимуть ексзаступника міністра енергетики за корупцію

Прокуратура скерувала до окружного суду міста Водзіслав Шльонський, що в південно-західній Польщі, обвинувальний акт стосовно колишнього депутата від партії "Право і справедливість" та ексзаступника міністра енергетики Адама Г.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Національна прокуратура Польщі оголосила в четвер, 22 серпня.

Адама Г. звинувачують у тому, що у 2019 році на посаді державного секретаря Міністерства енергетики Польщі він узяв хабаря в розмірі 171 674 злотих (40 тисяч євро) від підприємця з міста Катовіце Марека К.

"Отримані кошти були повністю використані для фінансування виборчої кампанії обвинуваченого Адама Г. та його дружини – до Сейму та Сенату у 2019 році. Це було порушенням положень Виборчого кодексу, що регулюють фінансування передвиборчої агітації", – пояснила Національна прокуратура.

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Окрім ексдепутата від "ПіС", у справі фігурують ще п’ятеро людей, яким інкримінують пособництво та підбурювання до надання та отримання фінансової вигоди, а також видачу та використання фіктивних податкових накладних.

Адама Г. затримали наприкінці минулого року в Катовіце, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, уряд чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".

Більше про це – у статті "ЄвроПравди".