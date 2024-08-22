В Польше будут судить экс-заместителя министра энергетики за коррупцию

Прокуратура направила в окружной суд города Водзислав Шленский, что в юго-западной Польше, обвинительный акт в отношении бывшего депутата от партии "Право и справедливость" и экс-заместителя министра энергетики Адама Г.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Национальная прокуратура Польши объявила в четверг, 22 августа.

Адама Г. обвиняют в том, что в 2019 году в должности государственного секретаря Министерства энергетики Польши он взял взятку в размере 171 674 злотых (40 тысяч евро) от предпринимателя из города Катовице Марека К.

"Полученные средства были полностью использованы для финансирования избирательной кампании обвиняемого Адама Г. и его жены – в Сейм и Сенат в 2019 году. Это было нарушением положений Избирательного кодекса, регулирующих финансирование предвыборной агитации", – пояснила Национальная прокуратура.

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Кроме экс-депутата от "ПиС", в деле фигурируют еще пять человек, которым инкриминируют пособничество и подстрекательство к предоставлению и получению финансовой выгоды, а также выдачу и использование фиктивных налоговых накладных.

Адама Г. задержали в конце прошлого года в Катовице, ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска пообещало раскрыть подробности финансовых злоупотреблений предшественниками от "Права и справедливости".

Больше об этом – в статье "ЕвроПравды".