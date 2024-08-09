Міністри уряду Туска підписали угоду для розслідування шахрайства попередників

У Польщі три міністри уряду Дональда Туска в п’ятницю, 9 серпня, підписали "міжвідомчу угоду" про координацію розслідувань діяльності попередньої влади "Права і справедливості", яка, як стверджується, завдала мільярдних збитків країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia.

За словами Туска, угода "стосуватиметься координації діяльності підпорядкованих їм служб, спрямованої на виявлення, забезпечення та повернення майна, яке належить Державній скарбниці".

Її підписали міністри юстиції Адам Боднар, міністр фінансів Анджей Доманський та міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.

Реклама:

Туск стверджує, що розслідування стосуються "100 мільярдів злотих" підозрілих виплат за перебування при владі уряду "Права і справедливості", з них п’ять мільярдів "підлягають поверненню станом на зараз.

Польський прем’єр додав, що наразі до прокуратури скерували 149 повідомлень про підозру, а 62 людям "із попередньої владної еліти" оголосили звинувачення.

"Такого ніколи не було в історії до наших попередників", – підкреслив Туск.

Нова польська влада вже раніше оголошувала про наміри розслідувати сумнівні дії попередників. Ще на початку року прем’єр обіцяв розкрити інформацію про фінансові зловживання в багатьох державних установах, до яких причетна "ПіС".

Серед іншого, у Сеймі Польщі вже діє комісія з розслідування так званого візового скандалу – фактичного продажу віз іноземцям, які дозволяли їм легалізуватись у Євросоюзі та США.