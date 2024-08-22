У президента Литви порівняли главу МЗС із дитиною через обурення щодо номінації в ЄК

У президента Литви Гітанаса Науседи заперечили слова міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса про те, що кандидатуру останнього на посаду єврокомісара не затвердили через образу.

Слова головного радника президента Литви Фредеріка Янсонса цитує портал LRT, повідомляє "Європейська правда".

Янсонс сказав, що критика через відхилення кандидатури Ландсбергіса його не дивуєі пов’язана в основному з людьми з оточення голови МЗС Литви та його однопартійцями.

"Дитина, яка падає на спину перед полицею з іграшками, кричить на все горло і махає руками і ногами, зазвичай також думає, що батьки або дідусь з бабусею покарали її за щось, не купивши іграшку", – вважає радник Науседи.

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За його словами, "спроба встановити зв'язок або реакція на те, що ти не отримав іграшку, показує, що, ймовірно, не варто було її дарувати".

Янсонс коментував заяву Ландсбергіса напередодні, згідно з якою президент країни не погодився з його кандидатурою на посаду єврокомісара через образу за історію з візитом до опери у Лондоні за держкошти.

Йдеться про візит Науседи до Лондона, коли литовське посольство запропонувало йому і першій леді квитки на "Привида опери" та сплатило за них з держкоштів, хоча похід на виставу не був пов’язаний з посадовими обов’язками.

Між Ландсбергісом і Науседою були конфлікти й через низку інших питань, зокрема призначення послів.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо про погодження кандидатури "друга України" Андрюса Кубілюса до складу нової Єврокомісії. Гітанас Науседа оцінив його як "активного і послідовного".