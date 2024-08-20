Президент Литви оцінив кандидата в єврокомісари як "активного і послідовного"

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що кандидат на посаду Андрюс Кубілюс є активним і послідовним політиком.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Литовський президент зазначив, що принципи Кубілюса "абсолютно відповідають моїм цілям".

"Кубілюс, мушу визнати, був дуже активним і послідовним у тому, що ми повинні надати більше можливостей країнам Східного партнерства і поставити амбітні цілі, щоб ці країни, особливо Україна і Молдова, якнайшвидше стали членами ЄС", – сказав Науседа.

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Він вважає, що Литва повинна зосередитися на портфелях ЄК, які пропонують багато можливостей.

"Ми бачимо такі портфелі, особливо в економічній сфері", – додав литовський президент.

Спочатку неофіційно повідомлялося, що на посаду єврокомісара претендує міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Однак минулого тижня він заявив, що не претендуватиме на роботу у Єврокомісії.

Тоді старший радник президента Литви Фредерікас Янсонас оголосив про погодження кандидатури депутата Європарламенту Андрюса Кубілюса до нового складу Єврокомісії.

Литовець Андрюс Кубілюс – один із найвідданіших друзів України у Європарламенті. Він багато років поспіль системно відстоював думку про те, що Україна має бути в Євросоюзі та НАТО.