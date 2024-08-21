Глава МЗС Литви вважає, що президент не погодився делегувати його на єврокомісара через образу

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, лідер консерваторів, вважає, що президент країни не погодився з його кандидатурою на посаду єврокомісара через образу за історію з візитом до опери у Лондоні за держкошти.

Як повідомляє LRT, про це він заявив у коментарях ЗМІ після підтверджень, що делегувати єврокомісаром планують Андрюса Кубілюса.

Ландсбергіс висловив припущення, що президент Гітанас Науседа заблокував його шанси отримати посаду у новому складі Єврокомісії через образу за позицію МЗС в історії з візитом президента до Лондона, коли литовське посольство запропонувало йому і першій леді квитки на "Привида опери" та сплатило за них з держкоштів, хоча похід на виставу не був пов’язаний з посадовими обов’язками.

Ландсбергіс припустив, що Науседу дуже зачепило рішення МЗС призупинити повноваження посла у Британії Ейтвидаса Баярунаса через звинувачення у цькуванні співробітників, до чого потім додалася історія з оперою і президент опинився у фокусі уваги етичної комісії, яка дійшла висновку, що президент і посол Баярунас вчинили порушення, коли пішли на виставу за державний кошт.

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Між Ландсбергісом і Науседою були конфлікти і через низку інших питань.

Водночас Ландсбергіс сказав, що бачить і переваги у тому, що його не висувають до Єврокомісії, оскільки він зможе залишатися активним у литовській політиці.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо про погодження кандидатури "друга України" Андрюса Кубілюса до складу нової Єврокомісії.

Гітанас Науседа оцінив його як "активного і послідовного".