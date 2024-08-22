У президента Литвы сравнили главу МИД с ребенком из-за возмущения по поводу номинации в ЕК

У президента Литвы Гитанаса Науседы опровергли слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что кандидатуру последнего на должность еврокомиссара не утвердили из-за оскорбления.

Слова главного советника президента Литвы Фредерика Янсонса цитирует портал LRT, сообщает "Европейская правда".

Янсонс сказал, что критика из-за отклонения кандидатуры Ландсбергиса его не удивляет и связана в основном с людьми из окружения главы МИД Литвы и его однопартийцами.

"Ребенок, который падает на спину перед полкой с игрушками, кричит во все горло и машет руками и ногами, обычно тоже думает, что родители или дедушка с бабушкой наказали его за что-то, не купив игрушку", – считает советник Науседы.

Реклама:

По его словам, "попытка установить связь или реакция на то, что ты не получил игрушку, показывает, что, вероятно, не стоило ее дарить".

Янсонс комментировал заявление Ландсбергиса накануне, согласно которому президент страны не согласился с его кандидатурой на должность еврокомиссара из-за обиды за историю с визитом в оперу в Лондоне за госсредства.

Речь идет о визите Науседы в Лондон, когда литовское посольство предложило ему и первой леди билеты на "Призрака оперы" и оплатило за них из госсредств, хотя поход на спектакль не был связан с должностными обязанностями.

Между Ландсбергисом и Науседой были конфликты и из-за ряда других вопросов, в частности назначения послов.

Напомним, в начале недели стало известно о согласовании кандидатуры "друга Украины" Андрюса Кубилюса в состав новой Еврокомиссии. Гитанас Науседа оценил его как "активного и последовательного".